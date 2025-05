Amatori Lodi in Finale Scudetto: Trionfo Epico Contro Forte dei Marmi

Un’altra grande battaglia, stavolta vincente e in grado di rendere tutto ancora più epico. L’Amatori Lodi si è aggiudicata gara-4 della semifinale Scudetto di Serie A1, tornando così in finale tre anni dopo l’ultima volta. Nella bolgia amica del PalaCastellotti i giallorossi di Pierluigi Bresciani hanno superato 13-12 il Forte dei Marmi campione in carica, costretto ad abdicare. Come in gara-3 è servita un’infinita serie di shootout: ben 20 tiri (contro i 24 del match precedente) che hanno regalato ai lombardi la possibilità di giocarsi il titolo fino in fondo. Nei tempi regolamentari, invece, l’incontro si è chiuso sul 4-4 con l’Amatori capace di recuperare dal 2-4. Fondamentali come sempre Compagno, autore di una doppietta, Faccin, Nadini e il portiere Grimalt. Gli ultimi due in particolare si sono rivelati gli eroi della sfida: Nadini, oltre alla rete siglata in partita, ha realizzato quattro shootout su quattro, mentre l’estremo difensore ha parato sei rigori, compreso quello decisivo. Dal 1° giugno, Lodi andrà a caccia del suo quinto tricolore contro la vincente di Trissino-Bassano. Anche la finale sarà al meglio delle cinque gare e salvo sorprese clamorose l’Amatori dovrà confrontarsi con la bestia nera Trissino, squadra favoritissima per la vittoria del campionato. Tuttavia i giallorossi quest’anno sembrano maturi come raramente accaduto nelle ultime stagioni e sono pronti a dare battaglia. Alessandro Stella