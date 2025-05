Amatori Lodi vince gara-2 contro Forte dei Marmi e si avvicina alla finale scudetto

Adesso la finale scudetto è davvero vicina. Con un’altra prestazione quasi perfetta l’Amatori Lodi ha superato 4-2 Forte dei Marmi e si è aggiudicata anche gara-2 della semifinale di Serie A1. Nel fortino amico del PalaCastellotti, davanti al solito caloroso pubblico, i giallorossi hanno dato seguito al fondamentale successo ottenuto nella prima sfida. Dopo un inizio complicato, segnato dall’immediato vantaggio del Forte, Lodi ha preso in mano il gioco pareggiando con Najera. Nel secondo parziale il match è stato quasi a senso unico in favore dei ragazzi di Pierluigi Bresciani: reti di Nadini, Faccin e Compagno (ex dell’incontro e ancora decisivo dopo il gol-partita siglato in gara-1), a suggellare una evidente superiorità tecnica e fisica sui rivali storici.

"Era fondamentale non sprecare lo sforzo fatto in gara-1. Non abbiamo mai perso la testa, nemmeno a inizio gara, abbiamo fatto il nostro gioco e i gol sono arrivati facilmente. Adesso possiamo essere più spensierati, ma dobbiamo chiudere subito la serie. Perché Forte è una signora squadra con dei signori giocatori. Nella regular season hanno terminato davanti a noi in classifica e quindi non possiamo rischiare nulla", ha spiegato il giallorosso Morgan Antonioni. La serie complessiva recita 2-0 per i lombardi, che ora per accedere all’ultimo atto avranno tre match-point consecutivi. Il primo sarà disponibile già sabato: alle 20.45 si giocherà gara-3 in Versilia. Sullo sfondo, appunto in finale, si staglia già una probabile super sfida contro Trissino, bestia nera di Lodi nonché prima favorita al titolo. Ma ci sarà tempo per pensarci. Già superare la semifinale con Forte dei Marmi sancirebbe che l’Amatori è davvero tornata al vertice dell’hockey italiano.

Alessandro Stella