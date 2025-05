L’America’s Cup 2027 sarà a Napoli, ora è ufficiale. L’orgoglio di Meloni: “Il Sud protagonista”

Roma, 15 maggio 2025 – La Coppa America arriva in Italia. Non è Luna Rossa a portare la Vecchia Brocca nel Bel Paese, almeno non ancora ma Team New Zealand che con una decisione a sorpresa annuncia Napoli come sede della fase finale della prossima America’s Cup. Il nostro Paese ospiterà così la 38esima edizione sancendo l’arrivo della competizione nella sua fase decisiva per la prima volta sulle sponde italiane del Mare Nostrum. Il capoluogo campano era in realtà in lizza con altre città che tuttavia sembravano in vantaggio ma alla fine i Kiwi hanno scelto Napoli piuttosto che Cagliari o Atene per difendere la prossima Coppa America.

Una scelta che rappresenta anche una grossa opportunità per la città e per le opere di riqualificazione urbana che a fronte di ulteriori investimenti dovrebbero consentire di ammodernare tutta l’area di Bagnoli dove dovrebbero sorgere gli hangar con le basi dei team partecipanti. Team New Zealand aveva già annunciato da tempo di non voler gareggiare in patria, come è successo nel 2024 e oggi è arrivata l’ufficialità dell’accordo tra il governo italiano e il Defender. Immediata la reazione delle istituzioni, con Giorgia Meloni che si è congratulata con il Ministro dello Sport Abodi per i colloqui proficui con il patron dei Kiwi Grant Dalton: “La scelta del capoluogo partenopeo contribuirà a rafforzare il rinnovato protagonismo del Sud, che in questi anni ha saputo riscoprire il suo dinamismo e il suo orgoglio, registrando una crescita del PIL e dell’occupazione superiore alla media nazionale. Ringrazio il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Sport e Salute e tutti coloro che hanno lavorato, con passione e determinazione, per raggiungere questo grande risultato. Non vediamo l'ora di accogliere l’America’s Cup. L'Italia sarà all'altezza di questa sfida”.

Ora scatterà la macchina organizzativa ma soprattutto ci sarà grande curiosità attorno ai partecipanti: detto di New Zealand che è il Defender, ci sarà anche Luna Rossa che ha rinnovato la sfida alla Vecchia Brocca. Quasi certa anche la presenza degli statunitensi con American Magic mentre c’è più incertezza riguardo ad Alinghi e Orient Express. Dovrebbero poi esserci anche gli inglesi, da capire con quale equipaggio. Sarebbe suggestiva poi la partecipazione di un altro sindacato italiano per sfruttare al meglio l’occasione di avere la Coppa America nel nostro Paese.