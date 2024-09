America’s cup: l’imbarcazione italiana in cerca di rivincita. Luna Rossa, ora si fa sul serio. Tutti inseguono New Zealand

Ora si fa davvero sul serio ed è vietato (o quasi) sbagliare. Se c’è una cosa che ci ha insegnato o meglio ricordato la sessione di regate preliminari conclusasi il 25 agosto nelle acque di Barcellona è che in America’s Cup ogni errore si paga carissimo e qui sta la differenza tra il vincere o guardare gli altri alzare le braccia al cielo. Per fortuna si trattava ancora di Preliminary Regatta e così Luna Rossa ha potuto rammentare che da oggi, giorno in cui prende il via la Louis Vuitton Cup, fare altri errori come quelli commessi più o meno forzatamente durante la Final Race con New Zealand, avrà un peso diverso.

Guarda caso il Round Robin, il girone unico in cui sono inseriti i cinque Challenger che si giocheranno la coppa che determinerà lo sfidante al Defender della Vecchia Brocca, comincerà per l’equipaggio italiano proprio contro i Kiwi. Contro di loro, per la prima volta in gara già nella Louis Vuitton, gli eventuali punti non saranno conteggiati ai fini della classifica finale ma un avvio di Round Robin così consentirà di tenere subito alta l’attenzione. Insieme a Luna Rossa scenderanno in acqua a Barcellona anche Alinghi, American Magic, Ineos Britannia e Orient Express, tutte pronte a battagliare per un posto nella finale di Coppa America contro i neozelandesi. Prima però bisognerà spuntarla nel girone unico che prevede un doppio match race contro ogni imbarcazione. Gli italiani appunto, espletata la pratica contro New Zealand, avranno nei francesi il primo vero avversario nel Day 1 in una regata che metterà in palio i primi punti. Il Round Robin proseguirà fino all’8 settembre, a quel punto la prima in classifica deciderà chi sfidare in semifinale. In questo caso il testa a testa si terrà dal 14 al 19 settembre con una sfida al meglio delle 9 regate. Passerà dunque in finale chi ne avrà vinte 5. La finale della Louis Vuitton Cup si terrà invece dal 26 settembre al 7 ottobre, al meglio delle 13 regate (sarà campione chi vince 7 match race). Da qui uscirà la sfidante per l’America’s Cup che affronterà Team New Zealand dal 12 al 19 ottobre, con eventuali recuperi di regate fino al 27 ottobre.

Gianluca Sepe