AN Brescia e Pro Recco si sfidano per il titolo di Serie A1 maschile

Per la quattordicesima volta sarà AN Brescia–Pro Recco a decidere il destino del campionato italiano di Serie A1 maschile. Un ’clásico’ della pallanuoto, che dal 2012 ha fatto eccezione solo nel 2020, anno del Covid, e nel 2023, quando Savona sorprese Brescia in semifinale. Ma ora i Leoni di Sandro Bovo sono di nuovo lì, pronti a giocarsi lo scudetto numero 106, e a farlo con il vantaggio del fattore campo, cosa che non succedeva dal 2019.

L’AN ci arriva dopo aver regolato con autorità la sorprendente Pallanuoto Trieste in una Gara 3 senza storia (13-6), mostrando superiorità fisica, mentale e tecnica. Una prova di forza vera, certificata da una prestazione corale maiuscola: Ferrero e Alesiani protagonisti, Guerrato e Dolce decisivi, Baggi Necchi solido tra i pali. Un gruppo compatto, determinato, che ha fatto tesoro della delusione della finalina dell’anno scorso per tornare a imporsi da protagonista. "Dovevamo vincere e l’abbiamo fatto pienamente – il commento di Stefano Guerrato –. Loro pensavano di venire qua a vincere, ma così non è stato: per alcuni poteva essere bella la favola di Trieste in Finale, ma noi non crediamo alle favole".

E adesso c’è la madre di tutte le sfide: Recco, campione in carica, vincitrice di 11 delle 13 finali giocate contro Brescia, ma già fermata dai biancoblù nel 2021. Quest’anno, però, qualcosa è cambiato: in stagione Brescia è imbattuta, con un pareggio esterno (8-8 alla Sciorba) e una vittoria interna (13-12), proprio all’ultima giornata, che ha consegnato il primo posto in regular season alla squadra lombarda. Anche le differenze di budget sono cambiate: Brescia è al secondo anno di un progetto giovane, Recco ha dovuto tagliare in estate dopo il cambio di proprietà. Si riparte da qui: Gara 1 martedì a Mompiano (ore 20), poi Gara 2 a Sori il 16 maggio e l’eventuale bella di nuovo a Brescia, il 20. La finale è tornata a casa. E i Leoni sono pronti a ruggire.