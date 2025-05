AN Brescia vince gara 1 della finale Scudetto contro Pro Recco

Qualcosa è cambiato. Quanto, lo dirà il tempo, e la prossima sfida in acque liguri, ma l’AN Brescia è ormai sul piano della Pro Recco. La squadra di Sandro Bovo si prende gara 1 della serie di finale Scudetto con una prova di grande maturità e temperamento, prendendo il comando delle operazioni subito e senza mai cedere davvero lo scettro nella bolgia della Mompiano sold out. Soprattutto, è 1-0 in una serie al meglio delle tre gare. In questi ultimi anni era capitato solo nel 2019, perdendo poi la bella in casa, e nel 2021, in una sfida al meglio delle cinque che si chiuse alla quarta, a Mompiano. Ora il focus è sulle prossime due sfide, venerdì 16 ed eventualmente martedì 20. Servirà un successo contro un avversario che in tre precedenti stagionali non ha mai vinto. Questo per dare la dimensione di un vantaggio che è tutt’altro che decisivo, ma certamente mette la grande Recco spalle al muro. Un sogno, non tanto impossibile in estate, quando la fu Pro pareva destinata a sparire, ma diventato complesso quando il gruppo ligure riuscì a confermare i senatori nonostante il cambiamento presidenziale. In acqua, come detto, la squadra del Cidneo sempre avanti: 6-3 all’intervallo lungo, quindi le due reti di Balzaerini e quella di Gianazza per il parziale decisivo che vale il 12-8 dopo il -1 dello spauracchio Aaron Younger.

Unica fase di reale equilibrio nel punteggio l’1-1 dopo il primo quarto di gioco. Proprio Balzarini l’mvp di serata in una Mompiano esaurita, con quattro reti. Doppiette per Guerrato, Gianazza, Dolce e Ferrero. Stranamente a segno i due capocannonieri della stagione, ovvero Irving e Del Basso, ma funziona anche una fase difensiva che lascia solo due reti alle leggende "rechieline" Di Fulvio e Echenique. Ora una lunga sosta. Per tornare a parlare di finali scudetto bisognerà attendere nove giorni. Una follia a livello di calendario, dovuta alla finale di andata di EuroCup che vederà Recco opposta al Radnicki. Brescia potrà ricaricare le pile sapendo di avere la grande occasione alla Comunale di Sori il prossimo 16 maggio.

AN BRESCIA-PRO RECCO 12-10 (1-1, 6-3; 9-7).