AN Brescia vince gara-1 delle semifinali scudetto contro Trieste

Una conclusione sul palo, quindi due interventi decisivi. È questa la cronaca degli ultimi tre possessi di Trieste, ed è la firma di Tommaso Baggi Necchi sul successo in gara-1 di AN Brescia in queste semifinali scudetto. Si riaccende la rivalità tra due squadre che non si sono mai amate e rispetto al penultimo atto del 2023 questa volta sono gli uomini di Sandro Bovo a partire con il piede giusto. Classe 2003, è questo ragazzo del settore giovanile dei Leoni la grande storia della stagione del rilancio societario. Tornato in prima squadra per ereditare la difesa dei pali da Marco Del Lungo prima, e Petar Tesanovic poi, ovvero due dei migliori portieri del mondo, Baggi Necchi ha risposto presente. E per lui, da tempo, si sono schiusi anche i cancelli del Settebello di Sandro Campagna. Tornando a Mompiano, 9-8 il finale di una gara tesissima, ma con Brescia costantemente al comando da fine primo quarto. Nel finale, dopo la rete del +2 di capitan Jacopo Alesiani, è l’estremo difensore a chiudere la via del gol a fenomeni come Podgornik e Draskovic. Per Brescia doppiette dell’ex Max Irving e di Jacopo Alesiani, senza dimenticare un grande Vincenzo Dolce. A segno anche Guerrato, Balzarini e Ferrero. A secco Del Basso, che vive una fase di flessione. Gara-2, e primo match point bresciano per le finali scudetto, lunedì 28 in acque giuliane.

AN BRESCIA- TRIESTE 9-8 (3-3, 3-1, 2-2, 1-2)