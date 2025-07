Anche il cielo è in salita. Durogati re del volo tra corsa e parapendio: "Lassù mi sento libero»

Ha vinto una competizione pazzesca, correndo in salita in montagna per arrivare a lanciarsi nel vuoto col parapendio, e poi ancora, e ancora, e ancora. Aaron Durogati da Merano ha trionfato nell’edizione 2025 della Red Bull X-Alps, una vera gara di avventura estrema.

Durogati, ci spiega come funziona questa impresa? Quanti chilometri ha percorso tra corsa in salita e parapendio?

"Il percorso complessivo quest’anno era di quasi 1.300 chilometri in linea d’aria. Anche se quando cammini e corri, ma anche in volo, non ti sposti in quel modo. Per capirci, 10 chilometri in linea d’aria di solito vanno moltiplicati per tre, col parapendio".

E la corsa a piedi?

"A spanne avrò fatto 400 chilometri, tendenzialmente in salita perché cerchi di riguadagnare quota per poi ridecollare, chiaramente in volo riesci a coprire grandi distanze e ti sposti più velocemente che a piedi. In media avevo dai 3.000 ai 4.000 metri di dislivello al giorno, lo sviluppo delle salite era variabile, sfruttando le correnti ho percorso più di 150-200 chilometri in volo ogni giorno".

Quindi lo scopo è salire più in alto possibile per poi decollare?

"Non necessariamente, si va a caccia della ’termica’ che è aria più calda, come i falchi che girano senza alzare le ali e mantengono la quota. Si cercano le correnti, se ci sono non è necessario essere sulla cima della montagna".

Come si fa a decifrare il posto migliore?

"Questa è un po’ la nostra arte, l’esperienza. Chiaramente partiamo con informazioni sul meteo previsto, si decide una strategia della giornata, ma dopo lo studio a tavolino poi c’è l’interpretazione personale della situazione".

E quante volte le è capitato di sbagliare le scelte?

"In ogni volo sbagli qualcosa e poi cerchi di metterci una pezza, forse ho vinto perché ho sbagliato meno degli altri".

Lei ha iniziato prima a correre o a volare?

"A volare ho cominciato a sei anni con mio padre, ma in realtà il mio sport da bambino era lo sci. Ho fatto gare sulla neve fino a 17 anni, il primo volo da solo l’ho fatto a 15 e non ho più smesso. Nel 2013 ho vinto la Coppa del mondo, mi sono ripetuto nel 2017".

Quando gareggia deve andare al massimo della velocità. Ma le resta il tempo per volare solo per il gusto, in relax?

"Io unisco molto la montagna e l’arrampicata al volo, quindi nell’arco dell’anno capita di poter stare nel cielo solo per il piacere, in un progetto mio, un’avventura che è totalmente in un’altra dimensione. Invece la gara è gara, ovviamente".

Dovrà lavorare sul suo fisico in modo diverso, le gambe per la salita, le braccia per volare.

"In realtà il volo non è particolarmente fisico, è più un lavoro di testa. I comandi li muovo con le braccia, ma accelero la vela con le gambe. Ma non è uno sforzo fisico paragonabile a fare delle trazioni, quando sei in aria deve lavorare bene soprattutto la testa. E per farla funzionare dopo aver fatto migliaia di metri di dislivello a piedi, devi essere allenato bene".

Quante ore resta in volo?

"Il mio record è di oltre 500 km, ci ho impiegato dieci ore, in Brasile, era un tentativo di record del mondo".

Se la sarà anche vista brutta, qualche volta.

"Tante. Spesso dipende dalle condizioni meteo, in alcuni casi gli organizzatori fermano la gara, in altri la decisione viene lasciata ai concorrenti".

Aaron, non c’è un po’ di sana follia in quello che fa?

"Non credo, forse può sembrare così a chi vive in città e non si stacca mai da terra. Dove sto io, nelle Alpi, il parapendio non è uno sport estremo. Quello che faccio io lo sembra solo perché sono riuscito a farne un lavoro".

Che cosa prova quando è lassù?

"Quando ero ragazzino e volavo sopra il mio paese, sopra la mia scuola, vedere tutto da un’altra dimensione mi faceva sentire un piccolo Superman. E tutto grazie a un po’ di cordini e un po’ di tela. Mi sono innamorato della grande semplicità e della libertà che ti dà questo mezzo".