Anche la visita del medico sportivo può dare indicazioni utili e importanti. La ’Settimana zero’ è il modo migliore per evitare guai

Potrebbe sembrare una perdita di tempo ma, al contrario, è un investimento in termini di benessere (permette di ridurre significativamente i Doms, i dolori muscolari ritardati) e di motivazione (assicura una migliore predisposizione mentale a continuare ad allenarsi). È la ’Settimana Zero’, sette giorni introduttivi all’attività fisica – naturalmente con esercizi leggeri e a basso volume – che permettono al corpo di adattarsi nuovamente allo sforzo e ai movimenti.

Ulteriore plus, studi recenti hanno dimostrato che esercizi eccentrici, ovvero quelli che prevedono che il muscolo si allunghi sotto tensione, come i piegamenti sulle braccia, le trazioni alla sbarra o il controllo della discesa di un peso, eseguiti a bassa intensità (10% della forza massima) creano un effetto protettivo nei confronti dei dolori muscolari nelle settimane successive, anche durante le sessioni più intense.

Una volta completata la settimana introduttiva, si può iniziare stilare un programma di progressione aumentando l’intensità e la durata degli allenamenti di settimana in settimana, ascoltando sempre il proprio corpo e ponendosi degli obiettivi raggiungibili, senza lasciarsi abbattere se non si ottengono subito i risultati sperati. Prima di intraprendere una qualsiasi attività fisica è fondamentale però sottoporsi a una visita medico-sportiva per assicurarsi che il corpo sia pronto per iniziare a fare sport senza rischi per la salute.

M.S.