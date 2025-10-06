Anche Sinner si arrende a Shanghai. I crampi costringono Jannik al ritiro. Sono cinque gli atleti stesi dal caldo

di Massimo Selleri

Jannik Sinner si ferma per crampi nel terzo set della gara contro Tallon Griekspoor. In carriera questo è il settimo ritiro per l’altoatesino, ma probabilmente questo è il primo causato dalle condizioni climatiche. Dopo la vittoria contro il tedesco Daniel Altmaier Sinner si era lamentato del fatto che a Shanghai il caldo combinato con l’umidità rendeva molto complicato sia lo stare in campo sia il recupero dalla fatica accumulata durante la gara. Puntualmente a ventiquattro ore di distanza da quello sfogo il tennista di San Candido si è dovuto fermare per un problema muscolare. Siano stati i crampi, sia stato un probabile infortunio alla fine del secondo set con l’azzurro che dopo una caduta aveva accusato un dolore alla coscia destra, resta il fatto che questi problemi sono doviti da una perdita di sali minerali causata dal sudore. Vedere un atleta che prova a stare in campo giocando su una gamba sola per un intero game e poi arrendersi quando non si regge in piedi dal dolore ed è costretto ad appoggiarsi alla sua racchetta e al proprio fisioterapista non riuscendo più a camminare è una immagina contraria a qualsiasi spirito sportivo, per cui è difficile non sottoscrivere le parole di Holgar Rune che si è sfogato durato un medical time out durante la partita vinta contro Ugo Humert. "L’Atp non ha una regola sul calore? Volete che un giocatore muoia in campo? Siamo europei e non siamo abituati a questo caldo e a questa umidità".

Questa edizione del Masters 1000 di Shanghai è stato definito da alcuni una sorta di "Survivor": Taylor Fritz ha rischiato il collasso in campo prima di arrendersi a Giovanni Mpetshi Perricard, David Goffin si e’ ritirato mentre l’argentino Francisco Comesana e Yunchaokete Bu hanno ceduto di schianto nel finale delle sfide contro Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, stravolti dal caldo.

Tornando al tennis giocato la partita aveva visto Sinner imporsi al primo set al tie-break lasciando l’avversario a solo tre punti poi è stato sconfitto per 5-7, ma già nella parte finale di questo parziale aveva registrato qualche problema fisico, mentre il terzo set si è fermato sul 2-3 con Griekspoor che l’ha "breakkato" a causa del fatto che l’avversario non si reggeva più sulle sue gambe. "Da una settimana stiamo giocando in condizioni brutali - ha ribadito l’olandese alla fine del match - e non si capisce perché si debba giocare sotto il sole e non la sera".

Sinner rientrerà in Italia rapidamente, ma probabilmente solo mercoledì si avranno notizie più precise sul suo effettivo stato di salute e soprattutto se questi crampi non abbiano avuto ulteriori conseguenze lasciando altre scorie nei suoi muscoli. Sempre guardando la cosa dal punto di vista sportivo, con questo risultato Carlos Alcaraz gli starà davanti per tutto il 2025 nel ranking Atp, ma anche questa questione adesso passa in secondo ordine. Intanto gli auguri di pronta guarigione sono arrivati dal ministro per lo sport Andrea Abodi: ""La priorità è che lui stia bene, lo ha detto quando è diventato numero 1 che a questi livelli si può vincere o perdere, ma quello che conta è la tranquillità mentale, che per un tennista è fondamentale. Ha saputo affrontare altre difficoltà, è maturo e lo ha dimostrato uscendo da momenti difficili di uno sport che è fisico ma anche molto psicologico".

Questa mattina si disputerà il derby italiano tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, con Musetti che è a caccia dei punti necessari per partecipare alle Atp Finals di Torino. Anche per loro l’incontro vale il passaggio agli ottavi in questo torneo, con gli orari che al momento non varieranno nonostante i problemi di salute registrati dagli atleti.