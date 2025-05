Andrea Locatelli: dalla Val Seriana al podio del Mondiale Superbike

Il ’Loka’ da Selvino ora è terzo nel Mondiale Superbike. Anche se da ragazzino, per un attimo, aveva avuto l’idea di fare il parrucchiere, solo perché il suo barbiere girava in Porsche e pure lui sognava di avere una supercar. Ma il destino, per lui, aveva scritto un’altra storia. In sella a una moto. Una ’mini’ a 5 anni, il titolo italiano a 9, la Honda e l’occasione in Moto3. Poi la Moto2 per tre stagione. Eppure i risultati, quelli che contano, non arrivano. Così, il Loka decide di mollare il Motomondiale e di provare a scaricare il suo talento sulle piste del Mondiale Superbike. Prima il titolo SuperSport, poi - nel 2021 - la proposta che cambia la vita. E la carriera. Yamaha gli mette sul tavolo un contratto per diventare pilota ufficiale della casa dei tre diapason. Nella classe regina delle derivate di serie. Una nuova opportunità. Nell’ultimo round, ad Assen, è arrivata la sua prima vittoria in Superbike. E ora che c’è Cremona, la gara di casa, per il classe 1996 della Val Seriana "voglio continuare su questa scia. La pista è insidiosa, ma partiamo da una buona base". Nella combinata delle due sessioni di libere di ieri Andrea ha chiuso con il settimo tempo. Oggi c’è in gioco la Superpole: "Qui è importante partire in una buona posizione, l’obiettivo è lottare ancora per il podio". I conti, si faranno a fine stagione.

M.Galv.