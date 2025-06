Andrea Pellegrino trionfa agli Internazionali di Tennis Città di Perugia

Si tinge ancora di azzurro il Tennis Club di Perugia. Un anno dopo Luciano Darderi, gli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup incoronano di nuovo un campione italiano. Andrea Pellegrino si è aggiudicato la 10ª edizione del torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events. Sul centrale gremito del Tennis Club Perugia, il tennista pugliese si è imposto con il punteggio di 6-2 6-4 su Nerman Fatic, autore di una cavalcata che lo ha visto partire dalle qualificazioni. Pellegrino alza al cielo il quarto titolo Challenger della carriera e domani eguaglierà il suo best ranking di numero 136 ATP, raggiunto per la prima volta a settembre 2022. Dopo la finale raggiunta da Lavagno nel 2023 - sconfitto da Fabian Marozsan -, Perugia ha festeggiato i primi due campioni azzurri della sua storia. Due successi che non arrivano per caso, ma sono segno della grande crescita del tennis di casa nostra.

La decima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia, coincisa con il decennale di MEF Tennis Events, è stata celebrata a dovere con i riconoscimenti consegnati dall’ATP e dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. "Noi organizzavamo già il Challenger a Todi, ma MEF Tennis Events è nata nel 2015 insieme al Challenger di Perugia", ricorda Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events. Pablo Carreno Busta, Federico Delbonis, Jaume Munar e Luciano Darderi, questi sono solo alcuni dei nomi dei campioni del Challenger di Perugia. Dai campi del Tennis Club Perugia sono passati anche giocatori del calibro di Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Holger Rune, Fabio Fognini, Dominic Thiem e, non ultimo, Stan Wawrinka. La manifestazione continua a crescere come presenze sugli spalti e sinergia con la città, non si può che guardare al futuro con ottimismo: “È nato subito un grande rapporto con l’amministrazione comunale. Le istituzioni sono sempre il primo contatto, perché sport e turismo devono essere legati tra loro per dare visibilità alla città. Allo stesso modo è cruciale il rapporto con gli sponsor, G.I.Ma. su tutti".