Andrea Piardi nella storia. Primo arbitro italiano al torneo Sei Nazioni

La prima volta di un italiano al Sei Nazioni...come arbitro. Andrea Piardi il prossimo 24 febbraio dirigerà Irlanda-Galles all’Aviva Stadium di Dublino, partita valida per la terza giornata del torneo. "Sono emozionato e orgoglioso - il suo commento - di scendere in campo in un tempio del rugby come l’Aviva". Piardi, 31enne bresciano, è arbitro internazionale dal 2019. Due anni fa, nel 2021, ha arbitrato il match tra Inghilterra e Barbarians a Twickenham. "Un meraviglioso traguardo. Non solo per il settore arbitrale, ma per tutto il rugby italiano" dice il presidente della Fir, Marzio Innocenti