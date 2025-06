Anniversario del Perugia: tre giorni di festeggiamenti con ex calciatori e tifosi

Prendono il via domani i festeggiamenti per l’anniversario del Perugia, con una tre giorni da vivere dietro la curva Nord, in attesa del gran giorno, lunedì 9 giugno quando allo stadio Curi i grandi ex si sfideranno ricordando le pagine di storia scritte con la maglia del Grifo. La giornata si concluderà con il corteo dei tifosi in centro.

Si allunga la lista degli ex che hanno accettato con entusiasmo l’invito della società biancorossa. Ci saranno anche Vryzas, Goretti, Petrachi, Mazzantini, Pagotto, gli ex più recenti come Kouan, Di Carmine e Del Prete, Rolando Bianchi. Che si aggiungono ai già annunciati Cosmi, Novellino, Camplone, Pagliari e poi (in ordine sparso) Ravanelli, Galletti, Bazzani, Olive, Baiocco, Gori, Nofri, Ignoffo, Boranga, Sogliano, Amelia, Atzori, Beghetto, gli imbattibili Casarsa e Speggiorin, Burrai, Castellini, Clemente, Colonnello, l’ex giocatore e dirigente del Grifo Gianluca Comotto, l’attaccante Jo Condor Cornacchini. Nelle prossime ore ci saranno nuove adesioni. Alle 18 prenderà il via l’evento con la sfilata degli ex calciatori sul manto del Curi, con la musica di dj Ralf. Alle 19, la partita delle vecchie glorie.

Crescono le possibilità per i tifosi con il Daspo di partecipare alla festa del Curi anche grazie all’intervento dell’assessore comunale allo Sport, Pierluigi Vossi, visto che non si tratterà di evento oggetto di attenzione da parte del Gos.

In serata, alle 21, si svolgerà il consueto corteo dei tifosi biancorossi. L’evento, tradizionale appuntamento annuale, è organizzato dagli Ultras Perugia della Curva Nord, che hanno diffuso l’invito tramite una locandina. Il corteo si snoderà per le vie della città, con il ritrovo fissato alle 21 in Piazza Partigiani, dove i tifosi si raduneranno per rendere omaggio al Grifo e celebrare insieme la sua lunga tradizione calcistica biancorossa.