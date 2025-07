Aò botteghino. Cinquanta volte Sauro Piccioni da Magione. È ancora lui il primo abbonato della stagione

Cinquanta volte Sauro. Anche quest’anno, la prima persona davanti alla biglietteria pronta per sottoscrivere l’abbonamento, il 50esimo per la precisione, è stato lui: Sauro Piccioni, pensionato di Magione, classe 1959.

"Finché posso voglio continuare con questo piccolo record", afferma soddisfatto stringendo in mano l’abbonamento in tribuna laterale. "In tutte le categorie in cui ha giocato il Perugia sono stato sempre il primo a fare l’abbonamento. La passione per il Grifo va oltre ogni cosa".

Sauro, ora in pensione, ricorda i tempi in cui faceva il parrucchiere e da lui andavano anche giocatori e tecnici del Perugia. "L’ultimo è stato Nesta, in passato Novellino, Amenta e tanti altri".

A casa cosa dicono? "La moglie ha tanta pazienza nel sopportarmi però ha lasciato spazio alla mia passione".

In chiusura un pensiero sulla stagione che sta per cominciare. "Ho molta fiducia nella società e nel direttore Meluso, ci vorrà tempo ma se ha accettato questo incarico ci fa ben sperare anche a noi tifosi".

La biglietteria dello stadio sarà aperta nei seguenti giorni e orari: fino venerdì dalle ore 16 alle 19; sabato 5 luglio dalle 10 alle 13 (no il pomeriggio); domenica chiuso.