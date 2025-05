Aprilia conferma Martin fino al 2026, spegnendo le voci di mercato

Aprilia rompe il silenzio sul caso Martin. Martin (è ancora ko) che ovviamente non sarà in pista nel weekend del Gp di Silverstone, ma che di fatto accende la tre giorni inglese. "Aprilia come, del resto, l’altra parte firmataria del contratto, ovvero Martin, rispetteranno i termini del lo loro accordo fino alla scadenza, il 2026", è il messaggio con cui il team della casa di Noale va a spegnere voci, illazioni e intrecci di mercato, girati (una decina di giorni fa), dopo che si era diffusa la notizia che il campione del Mondo in carica avrebbe manifestato l’intenzione di chiudere già a fine 2025 il suo rapporto con Aprilia.

Possibile, che dietro al caso, ci siano state le tentazioni messe dalla Honda sul piatto di Martin (nella foto), e anche per questo, Aprilia, nel suo comunicato invita, diffida e "si aspetta che altri team non facciano offerte di nessun tipo a piloti che sono sotto contratto". Punto.

Ieri intanto Marquez, presentando il suo Gp dell’Inghilterra ha detto: "Voglio fare più punti possibile. Essere sulla moto rossa, e soprattutto quella targata 2025, ovvero l’ultima nata è un privilegio che puoi contraccambiare solo in un modo: vincendo".

Poi Marc si sbilancia in vista... della finale di Champions della prossima settimana: "Dico 2-1 per il Psg contro l’Inter, ma solo per andare contro mezzo team che farà il tifo per i neruzzurri...".

Bagnaia, intanto, ha voluto dire la sua anche sul caso Martin-Aprilia. "Un contratto va rispettato – sono parole di Pecco –, altrimenti sarebbe il caos".

Il programma. Oggi, ora italiana, le prime libere (MotoGp alle 12.40) e nel pomeriggio le pre-qualifiche (16.55). Diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.