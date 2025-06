Apuania Tennistavolo: promozione in B1 dopo una stagione imbattuta

"A inizio stagione eravamo partiti per un campionato tranquillo, per un terzo o quarto posto, ma poi sono arrivate ottime prestazioni e vittoria dopo vittoria è arrivata anche la promozione in B1". E’ stato un salto di categoria un po’ a sorpresa quello che è arrivato in casa della società Apuania Tennistavolo, dove la squadra che ha giocato nel campionato nazionale di B2, girone D, ha concluso una stagione entusiasmante, fatta di 14 vittorie in altrettanti incontri, che vuol dire imbattibilità. Il direttore sportivo Claudio Volpi sottolinea l’apporto molto positivo del bulgaro Daniel Ruben Gaybakyan (20 partite giocate e 20 vittorie), quello superlativo di Matteo Petriccioli (30 partite, 29 vittorie 1 sconfitta), la buona prestazione di Edoardo Cremente (22 partite, 12 vittorie, 10 sconfitte). Della squadra hanno fanno parte anche Lorenzo Cammarano (3 partite, 3 vittorie) e il giovane Nicola Bogazzi (6 partite, 1 vittoria, 5 sconfitte). "Giocheremo il campionato di Serie B1 cambiando qualche cosa, con l’obiettivo di conquistare una tranquilla salvezza e la nuova stagione inizia con l’importante riconferma di Petriccioli". Nel campionato di Serie B2 la squadra carrarese ha concluso un campionato trionfale con 8 punti di vantaggio sulle due squadre (Marco Polo Brescia e Poviglio Reggio Emilia) classificatesi al secondo posto.