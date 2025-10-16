Ariarne Titmus annuncia il ritiro a 25 anni: “Il momento giusto. Il tempo vola”

Roma, 16 ottobre 2025 - A sorpresa a soli 25 anni l'australiana Ariarne Titmus ha annunciato il suo ritiro dall'agonismo. Una delle più grandi nuotatrici di tutti i tempi, quattro volte medaglia d'oro olimpica, si era già presa una pausa dopo i Giochi di Parigi dello scorso anno. "Ho sempre amato il nuoto, è la mia passione da quando ero bambina, ma in questo periodo lontana dallo sport ho capito che cose della mia vita che sono sempre state importanti per me ora lo sono più del nuoto", ha spiegato.

Titmus aveva fatto scalpore perché era arrivata a Parigi dopo un'operazione per rimuovere un tumore alle ovaie e aveva vinto il suo terzo oro individuale nella finale dei 400 stile libero battendo la leggendaria americana Katie Ledecky (Battuta anche a Tokyo nel 2021) e la canadese Summer McIntosh. Di recente aveva espresso il desiderio di tornare a gareggiare in vista dei Giochi di Los Angeles del 2028.

La Titmus, detentrice del record mondiale dei 200 metri stile libero, ha abbattuto primati che sembravano inavvicinabili, quelli di Federica Pellegrini. In carriera ha vinto 33 medaglie in gare internazionali, tra cui otto medaglie olimpiche e quattro titoli mondiali.

L'atleta australiana a Parigi era diventata la prima atleta del suo Paese, dai tempi di Dawn Fraser nel 1964, a vincere l'oro olimpico in due edizioni consecutive dei Giochi.

Originale anche nella scelta di scrivere una lettera a sé stessa bambina intitolata "Assicurati di goderti ogni momento". "Cara Ariarne di sette anni, Oggi ti ritiri dal nuoto agonistico. 18 anni che hai passato in piscina gareggiando. 10 di quelli che rappresentano il tuo paese. Sei andata a due Olimpiadi e, ancora meglio, hai vinto!!! I sogni che avevi... si sono avverati tutti. Gli amici che hai conosciuto... sono per la vita. Hai ottenuto più di quanto avresti mai pensato di essere capace e dovresti essere così orgogliosa. Durante il viaggio hai incontrato persone incredibili che ti hanno aiutato fino in fondo. I tuoi allenatori (uno molto speciale in particolare), il tuo staff di supporto, i compagni di squadra, i concorrenti, gli sponsor, gli amici, la famiglia e i tifosi. Assicurati di ringraziarli. Fai le valigie e ti allontani da casa a 14 anni, che decisione difficile è stata andarsene. Mamma e papà hanno visto il luccichio nei tuoi occhi e hanno sacrificato tutto per trasferirsi. Senza di loro, al fianco di Mia, non saresti qui oggi. Hai appena compiuto 25 anni e sembra giunto il momento di abbandonare il nuoto. La ricerca è stata incessante e tu hai dato tutta te stessa. Te ne vai senza rimpianti. Sei soddisfatta, contenta e felice. Ciò che ti aspetta è emozionante. Nuovi obiettivi, più tempo con le persone che ami di più e la possibilità di mettere al primo posto te stessa e non il tuo sport. Assicurati di goderti ogni momento, grande o piccolo. Credetemi, il tempo vola".