Arrivati Bordigoni, Nannetti e Pizzanelli. Roster completato per i Legends

Roster completato per i Carrara Basket Legends che hanno perfezionato gli utlimi tre arrivi in maglia gialloviola in vista della ormai imminente prossima stagione che prenderà il via lunedì con l’inizio della preparazione. Si tratta di Francesco Bordigoni (ruolo pivot, classe 2001), Francesco Nannetti (ala, 2005) e Nicolò Pizzanelli (guardia-ala, 2001). Per Bordigoni si tratta di un ritorno, dopo che nel passato con i Legends aveva giocato due campionati in serie D dopo avere indossato anche la maglia del Cmc. Nannetti e Pizzanelli sono invece due new entry: il primo in arrivo dal Cmc dove ha fatto parte della squadra di C silver e di divisione regionale 1, il secondo proveniente dal Golfo dei Poeti, ma con un passato anche tra Sarzana e Follo. Aggregati alla squadra ci saranno anche Lorenzo Diamanti (pivot, 1991), Giacomo Viaggi (ala, 1997), Edoardo Salvi (ala). Questi i giocatori a disposizione di coach Guglielmo Rossi (vice Mirco Pedrini): Michele Leonardi (ruolo play, classe 1991), Alessandro Benfatto (play, 1992), Nicola Tongiani (play, 2000), Gabriele Viola (guardia, 1999), Christian Canciello (ala-pivot, 1998), Andrea Borghini (ala, 1992), Andrea Fontanelli (ala, 1988), Jacopo Donati (pivot, 1992), Michele Maiolini (ala, 2001), Francesco Bordigoni (pivot, 2001), Francesco Nannetti (ala, 2005), Nicolò Pizzanelli (guardia-ala, 2001). Aggregati: Lorenzo Diamanti (pivot, 1991), Giacomo Viaggi (ala, 1997), Edoardo Salvi (ala).

ma.mu.