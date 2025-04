Arzignano supera Feralpisalò e conquista i playoff con gol di Mattioli

SALÒ (Brescia)Nell’ultima giornata della regular season tra Arzignano e Feralpisalò le motivazioni fanno la differenza. Si impongono infatti i vicentini con un gol di Mattioli a metà ripresa che vale l’aggancio in extremis ai playoff ai danni del Novara, mentre la sconfitta non cambia nulla per i gardesani, che già avevano raggiunto la certezza del terzo posto e di poter cominciare il loro cammino nella post season dalla fase nazionale il prossimo 11 maggio. Anche per questo Diana, in casa dei motivatissimi gialloazzurri, presenta una formazione con diverse novità, cercando di offrire spazio ad alcuni giocatori fin qui poco utilizzati e di preservare le forze di chi ha speso di più in vista dei playoff.

La prima parte della gara è comunque combattuta e ricca di capovolgimenti di fronte. Mattioli per i locali e Cavuoti per la compagine verdeblù vanno vicini al vantaggio, ma il primo tempo si chiude a reti inviolate a la ripresa, con la notizia del Novara in netto svantaggio a Trieste, carica l’Arzignano, che gioca il tutto per tutto per centrare la vittoria del sorpasso. Nonostante la buona prova della retroguardia gardesana, gli sforzi dei veneti ottengono il premio fortemente voluto al 20’. Cariolato scaglia una sventola che si stampa sul palo. Sulla respinta il primo ad arrivare sulla sfera è Mattioli, che insacca il vantaggio. Nonostante l’orgoglioso forcing finale della Feralpisalò, arriva il successo che vale l’accesso ai playoff.

ARZIGNANO-FERALPISALÒ 1-0 (0-0). Marcatore: 20’ st Mattioli.