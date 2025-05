Asd Filattiera Calcio: Nuovo Inizio in Terza Categoria con Mauro Bresciani

L’Asd Filattiera Calcio riparte dalla Terza categoria. Questo è quanto si legge in una nota fatta uscire in questi giorni dalla società diretta da Mauro Bresciani, che precisa: "Si rende necessario chiarire che la nuova nata Filattiera non si è affiliata alla società Filattierese, ma continuerà a portare sui campi di calcio la gloriosa maglia".

Sull’argomento è poi intervenuto il segretario Marco Mariani che ha detto: "L’Asd Filattiera intende continuare ed intrattenere rapporti stretti con la città e la sua amministrazione chiedendo a tutti disponibilità nel voler costruire dalla storia un futuro per i giovani e lo sport. La società – riprende Mariani – per vicende estranee allo sport si è vista costretta a rinunciare al titolo detenuto dalla Filattierese, partecipando in ogni modo, con rinnovati entusiasmi e dignità, al campionato di Terza categoria".

La nuova struttura societaria poggia sul presidente, storia del calcio castellano anni 80/90, Mauro Bresciani, coadiuvato dal vicepresidente di lungo corso Luigi Grossi, segretario Marco Mariani impegnato nella doppia veste di uomo-mercato con Francesco Gnetti e Marco Cerutti, economo Daniele Alberici, team manager Leonardo Cervara. Nel gruppo consigliare verdeoro fanno la loro entrata Sebastiano Ciampini, Roberto Guastalli, vista la situazione che sta emergendo alla Pontremolese, non è da escludere il ritorno in segreteria di Francesco Leoncini.

La nuova Filattiera ha assunto l’impegno di allargare la partecipazione societaria e contatti sono già stati avviati per ritornare agli antichi e mai dimenticati splendori. Questi sono giorni di intenso lavoro per la nuova nata; infatti, l’area tecnica sta lavorando sulla riconferma di Lorenzo Bortolasi e soprattutto su capitan Roberto Mori ritenuta dal popolo castellano una sorta pietra angolare sul quale poggiare la ripartenza. In via di definizione le trattative che mettono al centro di particolari attenzioni Marchetti e Nicolas Bresciani. Decisive saranno le prossime ore.

Enrico Baldini