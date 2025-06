Aspettando i mondiali di agosto all’idroscalo di milano. Tacchini-Casadei, oro e record europeo: "Siamo una barca sempre più forte»

In vista dei Mondiali di Canoa che si svolgeranno all’Idroscalo di Milano (20-24 agosto), arrivano ottimi segnali dagli azzurri impegnati con l’Europeo di canoa velocità a Racice (in Repubblica Ceca). Nell’ultima giornata di gare, la coppia formata da Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, già argento olimpico e punta di diamante della Nazionale, ha conquistato nel C2 500 metri il titolo europeo. Si tratta del secondo di fila dopo quello ottenuto nel 2023 a Cracovia, in Polonia. I due, tesserati con le Fiamme Oro, hanno condotto una gara senza sbavature, gestendo le energie nei primi metri, ripartendo a tutta, rimontando e chiudendo davanti agli avversari con il crono di 1’36.058. Il tempo diventa pure il nuovo record europeo: il precedente era del 2017 e apparteneva alla Russia. Alle spalle loro spalle gli spagnoli Daniel Grijalba e Adrian Sieiro (1’36.148) e gli ungheresi Kristof Kollar e Istvan Juhasz con 1’36.978. "È il secondo titolo in tre anni – le parole di Tacchini –, siamo felici perché per noi è un’ulteriore conferma che siamo una barca forte e solida. Le Olimpiadi ci hanno dato consapevolezza, i risultati di Coppa e questo Europeo sono tutte conferme importanti". E sul futuro, Casadei aggiunge: "Vedremo a Milano, non vediamo l’ora di misurarci in casa, per ora possiamo dire che siamo sulla strada giusta per essere sempre più competitivi". Tra le altre medaglie bronzo ancora per Tacchini nel C1 maschile, di Samuele Burgo e Tommaso Freschi nel K2 500 e di Susanna Cicali nel K1 femminile.

Giuliana Lorenzo