Atlerica Nella “Stramontignoso“. Sagramoni e Marino irresistibili. Vincono il titolo regionale Uisp

Due titoli regionali e tre podi per gli atelti del Parco Alpi Apuane impegnati nella seconda edizione della “Stramontignoso“, gara di 10 km con 218 metri di dislivello, valida come campionato regionale Uisp. Titoli regionali per Marco Sagramoni e Mimmo Marino, secondo posto di categoria per Mirco Pierotti (SM), Francesco Gianni (SM) e Flavia Cristianini (SF55). In gara anche Roberto Tognari, Daniele Pedrazzi, Manuel Tilocca, Marco Gronchi, Mazzino Martinelli, Alessandro Beani, Gabriele Battelli e Dario Genovesi.

Alla “Coppa Europa per nazioni“, disputata a Pacè, in Francia, bella prova per Francesco Guerra che con il suo ottavo posto sui 10 km su strada (tempo 28’23’’) ha contribuito al quarto posto azzurro complessivo. Nel trial di Darfo Boario, nel bresciano, vittoria di categoria per Cristina De Rocco (SF55); mentre a Veleggio sul Mincio, nel veronese, nel “Memorial Pitch“, buona prova sui 1500 metri in pista per Francesco Davià (decimo assoluto). Nella “Mezza di Aosta“, ottima prova per Renè Cuneaz (quarto assoluto con il tempo di 1h04’53’’) e buone prestazioni per Lorenzo Brunier (SM) e Mathieu Corthoud (SM) sulla distanza dei 10 km., rispettivamente primo e secondo posto di categoria.

Nella “Corri a Trieste“, gara sui 10 km giunta alla 2ª edizione, terzo posto assoluto per Louis Intunzinzi con l’ottimo tempo di 28’28’“, mentre al “Trail Ascoli Piceno“, buona prova per Michelangelo Fanani.

ma.mu.