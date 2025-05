Atleti del Parco Alpi Apuane brillano in competizioni nazionali e internazionali

Podi assoluti e di categoria per gli atleti del Parco Alpi Apuane impegnati in competizioni in Italia e all’estero. Nella 31ª edizione della “Festa del podista“, gara di 12 km sulle strade di Tavola, nel pratese, ancora una super prestazione per Jamali Jilali con il secondo posto assoluto in 41’18“, in gara anche Gianfranco Ciccone, Manuel Tilocca, Simone Cimboli, Maurizio Pierotti e Marco Osimanti. Sulla pista di Campi Bisenzio, nel fiorentino, nel fiorentino, primo posto di categoria per Massimiliano Frandi (SM55) sui 1500 metri con il tempo di 4’49“.

Nella 27ª edizione della gara internazionale a invito su strada di 10 km a Oderzo, nel trevigiano, brillano gli atleti assoluti Francesco Nardone , Francesco Da Via e Nicolò Bedini. Reduce dal grande bronzo negli italiani di Cosenza nei 10mila metri, Bedini (nella foto) conferma il buon momento di forma chiudendo la gara al quinto posto assoluto in 29’40“. Nella prova di campionato italiano dei 10mila metri di Brugnera, nel padovano, è argento per Fabrizio Santi in 42’50“, quarto posto per Enzo Russo in 50’13“; mentre nei 3000 metri sulla pista di Vercelli, Roberto Di Pasquali ferma il cronometro a 8’41“. Nella “International Aux Du Puy en Valoy“, gara di 15 km sulle strade francesi, ottimo tempo per l’atleta burundiano Luis Intunzinzi, quinto assoluto al traguardo, mentre Lorenzo Checcacci ottiene il secondo posto di categoria (SM50) nella 10 km su strada di Riotorto, nel livornese.

ma.mu.