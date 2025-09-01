Atletica, 90 azzurri convocati ai Mondiali di Tokyo: Tamberi deciderà a giorni se partire

Roma, 1 set – Antonio La Torre, direttore tecnico delle squadre nazionali di atletica leggera, ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Mondiali di Tokyo, in programma da sabato 13 a domenica 21 settembre. Saranno 90 gli azzurri, di cui 44 uomini e 46 donne: un numero complessivo mai così alto per l’Italia nelle venti edizioni della rassegna iridata. In squadra le tre medaglie olimpiche di Parigi: l’argento dei 10.000 Nadia Battocletti (attesa anche nei 5000), quattro volte campionessa europea, e i bronzi dei Giochi Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), entrambi medaglia d’oro ai Mondiali indoor. È iscritto di diritto il campione del mondo in carica Gianmarco Tamberi (salto in alto), nel team le altre medaglie d’oro delle Olimpiadi di Tokyo Marcell Jacobs (100 e 4x100), Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu (4x100) e Antonella Palmisano (20 km di marcia, iscritta anche nei 35 km). Tra i selezionati il vicecampione mondiale Leonardo Fabbri e i due recenti vincitori della finale di Diamond League, Larissa Iapichino nel lungo e il triplista Diaz, ambedue d’oro agli Europei indoor quest’anno. Convocati 12 campioni europei individuali: oltre a Jacobs, Tamberi, Diaz, Fabbri, Battocletti, Iapichino e Palmisano, ci saranno Lorenzo Simonelli (110 ostacoli), Sara Fantini (martello), Iliass Aouani (maratona), Yeman Crippa (qui nella maratona) e Zaynab Dosso (oro continentale dei 60 indoor, al via nei 100 e nella 4x100), i primatisti italiani Edoardo Scotti e Luca Sito (400), Pietro Arese (1500), Alessandro Sibilio (400hs), Yohanes Chiappinelli (maratona), Giada Carmassi (100hs), Ayomide Folorunso (400hs), Roberta Bruni (asta), Daisy Osakue (disco), Sveva Gerevini (eptathlon). Presenti diversi giovani emergenti come i campioni d’Europa under 23 Matteo Sioli (alto), Simone Bertelli (asta) e Alexandrina Mihai (marcia), le campionesse europee under 20 Erika Saraceni (triplo) e Alice Pagliarini (4x100). Quattro azzurri alla prima convocazione in Nazionale assoluta: Asia Tavernini (alto), Andrea Bernardi e Amanda Obijiaku (4x100), Zoe Tessarolo (4x400). Rinuncia invece la maratoneta Giovanna Epis per infortunio.

“È la squadra italiana più numerosa di sempre ai Mondiali - dichiara il presidente Fidal Stefano Mei - e già questo è un dato significativo. Per quanto riguarda Gianmarco Tamberi, iscritto nell’alto come campione in carica, ha chiesto e ottenuto qualche altro giorno per i test di valutazione tecnica prima di scegliere se partire: c’è la forte volontà di gareggiare in maglia azzurra se si renderà conto di poter essere competitivo”.