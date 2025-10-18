Atletica Ai regionali di Campi Bisenzio. Raffica di medaglie e record personali per la Stracarrara

Podi e personal best per i giovani atleti della Stracarrara ai campionati regionali di categoria di Campi Bisenzio, nel fiorentino. In gara i nati negli anni 2012 e 2013 che hanno portato a casa importanti medaglie. Diego Mazzotta ha fatto registrare 1,62 metri nel salto in alto con un nuovo personal best, che gli è valso la medaglia di bronzo. Medaglia dello stesso colore anche per Giorgia Santucci nel getto del peso e nella stessa specialità c’è stata anche una onorevole quinta posizione per Cecilia Mosti. Record personali sono invece arrivati nei 1000 metri da Elisa Fresco (ottava) e nella stessa specialità decimo posto per Matilde Rosi e 22° posto per Lorenzo Razza. Nel salto in lungo si sono distinte Livia Baccigalupi (11ª) e Micol Ottanelli (13ª), con un nuovo personal best.

Soddisfazione è espressa dalla società: "Questi risultati sono frutto di un lavoro corale di un gruppo di tecnici che assiduamente segue la crescita dei tanti giovani atleti". Oltre a Francesco Pellegrini, i tecnici sono Pasquale Costantini (lanci), Sara Barbieri (lungo), Veronica Costantini e Rosanna Ambrosini.

ma.mu.