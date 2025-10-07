Atletica, Alla “Mugello marathon“. Il Parco Alpi Apuane fa doppietta a Borgo San Lorenzo. Miglior tempo per Jilali Jamali, secondo Oskar Cassi

Runners del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar in evidenza alla “Mugello Marathon“ di Borgo San Lorenzo, nel fiorentino, con la vittoria assoluta di Jilali Jamali che chiude con il tempo di 2h35’14’’ e con il secondo posto assoluto di Samuele Oskar Cassi (tempo 2h35’29’’); in gara anche Simone Cimboli. Biancoverdi sul podio anche nella quita edizione del “Memorial Bruno Lolli“, gara di 5 km. a Zola Predosa, nel bolognese, con la vittoria assoluta per Francesco Guerra; in gara anche Lorenzo Brunier, Loic Proment, Jean Pierre Vallet e Geremia Taino.

Alla prima edizione della “Skyrace“ di Fivizzano, in Lunigiana (gara con due percorsi: 45 km con un dislivello positivo di 2.500 metri e uno più breve di 24 km con 1.200 metri di dislivello positivo) secondo posto assoluto per Mattia Vasoli; in gara anche Simone Carlini, Cristina Montagnani e Luca Linari nella distanza lunga ed Enrico Fantasia e Daniela Godani in quella breve.

Nella sesta edizione della “Corri per il Gaslini“, gara di 9,9 km sulle strade di Luni, vittoria di categoria per Gianni Francesconi (SM40) e Fabrizio Santi (SM70), terzo posto di categoria per Francesca Tesconi (SF55); in gara anche Alessandro Marlia, Antonio Pierani, Enzo Russo e Giovanni Marra. Al 15° “Memorial Salvo D’Acquisto“, gara di 10 km sulle strade di Palermo, secondo posto assoluto per Alessio Terrasi.

ma.mu.