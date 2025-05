Atletica Arcs Cus Perugia brilla alla gara internazionale di Oderzo

L’Atletica Arcs Cus Perugia riporta successi importanti. Le atlete perugine si sono distinte ad Oderzo, in provincia, di Treviso, nella 28esima edizione della gara internazionale Oderzo Città Archeologica, corsa su strada di 5 chilometri che ha visto al via Melissa Fracassini ed Elena Ribigini. Grazie ad una bellissima prova conclusa al nono posto assoluto con il tempo di 16.52 Melissa Fracassini, nella gara vinta dalla slovena Klara Lukan, in un colpo solo ha centrato un doppio obiettivo migliorando di 7 secondi il primato regionale Under 23 e di 5 secondi il record Assoluto detenuto dalla compagna di squadra Laura Ribigini. Nella stessa gara ha chiuso all’undicesimo posto la compagna di squadra Elena Ribigini con un tempo di 17.16 che le è valso il secondo posto tra le promesse alle spalle della stessa Fracassini.

Sempre ad Oderzo, nell’ottava edizione dell’incontro internazionale giovanile Trofeo Opitergium International Road Race Under 20 per rappresentative nazionali, che oltre alla nazionale italiana ha visto al via Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Serbia, Svezia e Ucraina, ha chiuso al quindicesimo posto in maglia azzurra, seconda delle italiane al traguardo, Federica Borromini: la junior dell’Atletica Arcs Cus Perugia ha concluso i 5 chilometri del percorso nel tempo di 17:32 ed è stata la sola Licia Ferrari, sesta in 16:45, a fare meglio. Per la Borromini è arrivato anche un sensibile miglioramento di una trentina di secondi sul personale (18:01) dei 5 chilometri su strada. A livello di squadra la nazionale italiana ha chiuso al quarto posto alle spalle di Svezia, Inghilterra e Francia.