Atletica, Arcs Cus Perugia fa incetta di medaglie. Margherita Castellani show: titolo e record italiano. Vola nei 200 metri ai campionati indoor allievi

Gli atleti umbri dominano ma la copertina è tutta per Margherita Castellani (Arcs Cus Perugia), giovane talento dell’atletica umbra che trionfa con una prestazione straordinaria nei 200 metri ai campionati italiani indoor di Ancona e batte il primato italiano Under 18 di Elisa Valensin correndo un eccellente 23.63 (il precedente era di 23.72).

Titolo italiano e primato nazionale under 18. Margherita Castellani domina la finale dei 200 metri (dopo aver corso con un gran tempo, 23.89, già in batteria) e migliorando il primato stabilito lo scorso anno da Elisa Valensin quando la perugina fu argento. La 15enne (ha compiuto gli anni lo scorso novembre) chiude in un sensazionale 23.63, 9 centesimi meno del crono di Valensin.

Sono stati dei campionati Italiani Indoor Allievi di Atletica leggera di assoluto valore quelli andati in scena sabato e domenica per l’Atletica Arcs Cus Perugia: dopo una medaglia d’oro e due d’argento conquistate sabato per merito di Caterina Caligiana, oro e campionessa italiana negli 800 metri con il tempo di 2:08.92, nuovo primato regionale Allieve e Assoluto e gli argenti di Benedetta Baiocco che nel salto in alto ha superato quota 1,70 metri è arrivata Margherita Castellani che in finale nei 60 metri ha volato.

Infine l’argento della staffetta 4x1 giro formata da Aurora Olivanti, Caterina Caligiana, Benedetta Baiocco e Margherita Castellani che hanno chiuso al secondo posto in 1:42.57 dietro all’Atletica Vicentina, ma davanti al Cus Pro Patria Milano.

L’Atletica Arcs Cus Perugia ha chiuso al primo posto nella classifica per società femminile che contava oltre 80 compagini totalizzando 69 punti grazie a tre primi posti e tre secondi posti precedendo il Cus Pro Patria Milano e le Fiamme Gialle Simoni.