Atletica Arcs Cus Perugia: record nella staffetta 4x400 ai Campionati Regionali

Le ragazze dell’Atletica Arcs Cus Perugia alla ribalta al Santa Giuliana di Perugia nelle gare dei Campionati Regionali di Società, e Individuali Assoluti. Ottimi i risultati: su tutti spicca la prestazione della staffetta 4x400 con il quartetto formato da Caterina Cruciani, Chiara Pasetti, Martina Trottolini e Caterina Caligiana che hanno riscritto sensibilmente la lista dei record regionali fermando il cronometro in 3:46.05, tempo inferiore di 8 secondi rispetto al precedente limite di 3:54.11, sempre dell’Atletica Arcs Cus Perugia datato 2023. Una grande frazione è stata quella corsa da Caterina Caligiana che ha completato il giro di pista finale in un eccellente 53.1. Nelle classifiche regionali di società conferma per l’Atletica Arcs Cus Perugia che ha chiuso con 12925 punti nonostante alcune atlete di punta tenute a riposo, prestazione che permette alle ragazze dell’Atletica Arcs Cus Perugia il prossimo 14 e 15 giugno di prendere parte alla finale A Argento dei Campionati Italiani di Società Assoluti che si terranno al Blasone di Foligno: il team perugino sarà impegnato con altre 11 società nazionali e si presenterà al via con il terzo miglior punteggio alle spalle solo di Atletica Firenze Marathon e Sisport Torino.