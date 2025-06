Atletica. Caligiana fa brillare l’Arcs Cus Perugia

Continua a battere record su record Caterina Caligiana: la ragazza dell’Atletica Arcs Cus Perugia nel corso del 61° Palio Città della Quercia che si è tenuto il 2 giugno a Rovereto era in gara nei 1500 metri Under 23 ed ha migliorato il primato regionale Under 18 della distanza correndo in 4:28.55 togliendo il record alla compagna di squadra Melissa Fracassini che lo deteneva dal 2020 con 4:33.25. In una gara di ottimo livello la Caligiana ha completato la prova al nono posto, prima fra le Allieve, una prestazione questa che pone l’atleta perugina al primo posto della graduatoria nazionale anche dei 1500 metri dopo essere nettamente al primo posto anche negli 800 metri e seconda nei 400. Altri risultati di rilievo per l’Atletica Arcs Cus Perugia sono venuti dal Meeting Città della Quintana al Blasone di Foligno: ancora Caligiana sugli scudi con la vittoria negli 800 metri in 2:05.87 un gran tempo di poco superiore al suo record, e in questa gara in pista anche Caterina Cruciani, con in 2:10.56, seconda nella categoria SF.