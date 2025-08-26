Atletica, da Fabbri a Iapichino: otto azzurri all’assalto della finale di Diamond League

Zurigo, 26 agosto – Riflettori a tinte azzurre accesi su Zurigo. Tra la giornata di domani e quella di giovedì, otto azzurri scenderanno in pista per le finali della Wanda Diamond League.

Nel primo giorno di finali, l’Italia schiera tra le proprie fila Leonardo Fabbri, primatista italiano nel getto del peso. L’atleta toscano arriva alla tappa svizzera forte della magnifica prestazione agli assoluti di Caorle, in cui ha trovato la straordinaria misura di 22,82 metri, avvicinandosi allo stato di grazia vissuto a Bruxelles nell’ultima finale di Diamond lo scorso anno in cui aveva toccato la quota strabiliate di 22,98. Una distanza che sarebbe certamente valsa una medaglia a Parigi, dove però Fabbri si era piazzato solo al quinto posto. Avversario da tenere d’occhio, vista l’assenza del primatista mondiale e campione olimpico Ryan Crouser, è chiaramente l’americano Joe Kovacs, argento all’Olimpiade e primo per punti ottenuti in fase di qualificazione, grazie al 22,48 segnato nella tappa di Eugene.

Tricolore rappresentato nel primo giorno di finali anche dalla primatista italiana nella specialità del salto con l’asta, Roberta Bruni, ma anche e soprattutto da Mattia Furlani, astro nascente del salto in lungo italiano. Il classe 2005 si presenta alle finali svizzere forte di un curriculum rombante nell’ultimo anno: allo storico bronzo olimpico, si è aggiunto a marzo il trionfo iridato nei mondiali indoor in cui ha saltato 8,30, quattro centimetri in meno di Parigi, e un altro gradino basso del podio nel trionfo europeo azzurro di Madrid. Nella gara con la giovane stella dell’atletica italiana, però, c’è un favorito d’obbligo: il greco Miltiadis Tentoglou, oro olimpico sia a Tokyo che a Parigi, ma che nella gara al chiuso vinta da Furlani ha mostrato qualche scricchiolio (quinto posto non da lui), ma quando il grado della competizione si alza è solito calare prestazioni di altissimo livello.

Nella seconda giornata di finali, invece, saranno ben cinque gli azzurri in gara per il Diamante. Nonostante le previsioni sembrano prospettare un meteo infelice, sempre nel salto in lungo la squadra azzurra presenta un’atleta di livello anche nella sezione femminile: Larissa Iapichino, infatti, torna in finale con l’obiettivo di bissare il primo posto ottenuto a Bruxelles lo scorso anno. Si rinnova il duello tra la lunghista romana e Malaika Mihambo: a Parigi l’azzurra si era dovuta accontentare del quarto posto, con la tedesca che aveva saltato 9 centimetri d’argento in più. Tra le altre contendenti, naturalmente, anche Tara Davis (7,10 e oro a Parigi), ma Iapichino ha dalla sua la consapevolezza dettata dal 7,06 ottenuto a Palermo, diventando la seconda italiana di sempre ad abbattere il muro dei 7 metri, impresa riuscita solo alla madre Fiona May di cui certamente ha messo il record di 7,11 nel mirino.

Nel salto triplo, Andy Diaz trova la finale da ripescato dopo due rinunce: l’occasione di competere al massimo livello è ghiotta dopo il bronzo di Parigi, ma l’atleta delle Fiamme Gialle dovrà vedersela con atleti di primissimo piano nella specialità come il portoghese Pedro Pichardo, oro olimpico a Tokyo e argento nel 2024, già battuto nella finale diamantata del 2022.

Infine, attesi all’atto finale e in gara per il prestigioso diamante, anche Marta Zenoni nei 1500 metri, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e il ripescato Marco Fassinotti nel salto in alto.

Con lo sguardo già rivolto ai mondiali di Tokyo di settembre (wild card per i vincitori di queste finali), la vetrina per l’atletica azzurra è splendente come un diamante sotto il cielo di Zurigo.