Atletica, festa a tinte tricolori in casa del Parco Alpi Apuane protagonista ad Arezzo. Argento di categoria per bedini. Francesco Guerra si laurea campione italiano con una delle migliori prestazioni di sempre

di Maurizio Munda

Ancora un titolo italiano per il Parco Alpi Apuane impegnato nei campionati italiani di Arezzo. Nella terza prova della stagione, la 10 chilometri su strada (un circuito di 2000 metri da ripetere 5 volte), con un finale da cardiopalma, il 23enne Francesco Guerra trionfa con un sensazionale tempo di 28’09“, una delle migliori prestazioni italiane su strada di sempre e si laurea nuovo campione italiano della specialità. Di spessore anche la prova dei due forti talenti biancoverdi Nicolò Bedini e Lorenzo Brunier. Il primo ottiene un grande argento nella categoria Under 23 chiudendo in 29’10“, mentre il secondo si conferma ai vertici nazionali e con il tempo di 29’01“ è undicesimo nella classifica assoluta. Assente l’asso Bernard Wambua (non rientrato dalle alture del Kenia per motivi familiari), c’è stato il grande ritorno dell’esperto Omar Bouamer che conclude in 30’07“ piazzandosi al 39° posto, mentre Francesco Nardone (47°) porta il quinto punto utile alla classifica di società in 30’ 25“ (i punti vengono assegqnti solo aiprimi cinque di ciascuna squadra).

Ottime nell’ordine, anche le prove di Jean Pierre Vallet, Alessio Terrasi, Loic Proment, Emanuele Fadda, Mattia Scalas, Dario Rognoni e Carlo Pogliani. Sfortunata invece la prova di Stefano Bascherini che per infortunio abbandona la gara al quinto chilometro. La classifica della terza prova (130 le società in gara) vede in testa la società parmense della Atletica Casone Noceto con 468 punti, seguita dagli apuani con 390 e dai bergamaschi della Atletica Val Brembana con 277.