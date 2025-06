Atletica, i fiorentini Fabbri e Iapichino trascinano l’Italia al bis europeo

Firenze, 30 giugno 2025 – Un trionfo dal sapore toscano, anzi fiorentino, quello dell’Italia agli Europei a squadre di Madrid. Gli azzurri fanno il bis, vincono il titolo per la seconda volta consecutiva trascinati dalle imprese di Leonardo Fabbri (21,68 nel peso) e Larissa Iapichino (6,92 nel salto in lungo per superare la Mihambo). Due successi (ai quali va aggiunta l’ennesima impresa sui 5mila della sempre più straordinaria Nadia Battocletti: 15:56.01),) fondamentali nel trionfo finale.

Larissa Iapichino a Madrid (Grana/Fidal)

Ma fondamentali sono stati anche il secondo posto di Fausto Desalu nei 200 metri, in 20"18 ("so di essere sulla strada giusta per abbattere un muro molto importante", dice poi lo sprinter riferendosi alla barriera dei 20 secondi), il quarto di Idea Pieroni nell'alto (1,91), e i quinti di Paola Padovan nel giavellotto (57,91) e Yeman Crippa nei 5000 (13'48"10).

"Ci tenevo a vincere e fare una bella misura - il racconto di Fabbri -. Che caldo, che fatica, la pedana era scivolosa e come a Ostrava ci ho messo un po' per 'farla mia' e prendere il ritmo. Ma già oltre i 21 e mezzo si comincia a ragionare. Le ultime tre gare in Nazionale non erano andate proprio bene, e quando ne sbagli un po' inizia a pesare. Avevo bisogno di questo successo. Che squadra che siamo! Sono arrivato soltanto ieri ma qualsiasi ragazzo saluti, ti risponde ' benissimo' 'una meraviglia', nessuno ti dice 'bene dai, insomma'. Stiamo vedendo un'atletica italiana molto motivata".