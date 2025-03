Atletica, i Master. E’ subito record. Marche, 15 medaglie

E’ subito record ad Ancona nei Campionati italiani master indoor e invernali di lanci. Per le Marche, la manifestazione si apre con 15 medaglie: otto d’oro, un argento e sei bronzi. Doppietta nei lanci per Giuseppe Miccoli (SM85, Atl. Fano Techfem) e Franco Marcheggiani (SM90, Collection Atl. Sambenedettese), vincitori nel martello con maniglia corta e nel martello, ma conquistano il titolo anche Mario Fiori (Atl. Osimo) nei 3000 di marcia SM75, Livio Bugiardini (Sef Macerata) sui 400 SM75, Giuliano Costantini (SM75, Atl. Fossombrone) e Renzo Capecchi (M70, Atl. Osimo) nel lungo.

Nella giornata inaugurale arrivano cinque migliori prestazioni nazionali di categoria e tra i nuovi primati c’è quello dei 1500 metri con il siciliano Giovanni Finielli (Running Modica) che al PalaCasali in 5:27.82 toglie il limite SM75 dopo vent’anni e un giorno (5:31.09 a Genova il 26 febbraio del 2005) a un pioniere del movimento "over 35" come Luciano Acquarone, venuto a mancare a giugno. Cade invece nei 400 il record SM90 di un altro mito dell’atletica master, Ugo Sansonetti, per merito di Francesco Paderno (Amatori Masters Novara) con il tempo di 1:39.69. A segno nei 60 ostacoli l’altoatesino Thomas Oberhofer (Südtirol Team Club) con 9.13.

Per la seconda edizione consecutiva Loredana Turreni (Romatletica) si rende protagonista del record nei 60 SF65 in 9.52, abbassato di un centesimo. E anche Andrea Delledonne (Atl. Ambrosiana) a un anno di distanza riscrive il proprio limite del pentathlon SM75 con 3307 punti. Applausi per Emma Mazzenga (Atl. Insieme Verona), classe 1933, che in 14.11 avvicina il suo primato mondiale di 13.91 ottenuto sui 60 W90 nella scorsa stagione.

Le medaglie dei marchigiani. ORO: Lungo SM70: Renzo Capecchi (Atl. Osimo) 4.08; 400 SM75: Livio Bugiardini (Sef Macerata) 1’09"82; Lungo SM75: Giuliano Costantini (Atl. Fossombrone) 4.32; Marcia 3000 SM75: Mario Fiori (Atl. Osimo) 18’59"74; Martello SM85: Giuseppe Miccoli (Atl. Fano Techfem) 21.38; Martello m.c. SM85: Giuseppe Miccoli (Atl. Fano Techfem) 8.05; Martello SM90: Franco Marcheggiani (Collection Atl. Sambenedettese)