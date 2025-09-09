Atletica. Il Meeting Internazionale di Lucca. E’ stato promosso a pieni voti

É arrivata un’altra grande soddisfazione per l’Atletica Virtus che ha ottenuto il punteggio più alto mai realizzato prima e il piazzamento al settantunesimo posto al mondo, il migliore della sua beve storia, che costituisce il proprio record. Un risultato ottenuto nell quarta edizione dell’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca che si colloca di diritto nella miglior posizione mai raggiunta prima della speciale classifica che tiene conto di tutte le competizioni del mondo comprese le tappe della Diamond League e quelle Gold, Silver e Bronze del World Athletics Continental Tour 2025. Un risultato eccezionale che, dopo tre mesi dall’evento con un’eccellente riuscita, riaccende nuovamente i riflettori sull’edizione dell’8 giugno e invita alla riflessione sull’autentico miracolo sportivo che ormai da quattro anni va in scena al Campo Scuola Moreno Martini di Lucca dove, grazie all’impeccabile organizzazione dell’Atletica Virtus e all’abilità dei due meeting director Matteo Martinelli e Paolo Traversi, si sfidano in pista e in pedana le star dell’atletica leggera internazionale.Una soddisfazione che premia l’impegno, lo spirito di sacrificio e la dedizione all’atletica ripagando anche gli sforzi organizzativi necessari alla rassegna realizzata con il sostegno di Regione Toscana e Comune di Lucca e con la collaborazione della Fidal e la fiducia dei vari partner, primo fra tutti il title sponsor Italiana Assicurazioni, che rendono possibile una manifestazione di tale livello.

Alessia Lombardi