Atletica La “corona d’alloro“ a Mattia Vasoli e Sara Chiocca

La prima edizione della Stramulazzo, “La Corsa di Dante”, ha visto una schiacciante vittoria per Mattia Vasoli del Gruppo Podistico Parco Apuane e Sara Chiocca del Corrilunigiana. La corsa, un appuntamento podistico riservato ad agonisti e aperto anche ai marciatori, si è rivelata una prova impegnativa e spettacolare, esaltando gli amanti dei percorsi “muscolari” su e giù per le colline della Lunigiana. L’atleta del Parco Apuane, Mattia Vasoli (nella foto), ha tagliato il traguardo con l’ottimo tempo di 420’6“. Alle sue spalle si sono piazzati Claudio Tanzi (Circolo Minerva) con 42’50” e il compagno di squadra di Vasoli, Nicola Cappelli, con 44’39”.

In campo femminile, è stata incoronata regina Sara Chiocca che ha dominato la scena, concludendo la sua gara in 53’55”. Ha staccato nettamente la pur bravissima Natalia Novoa (Asd Golfo dei Poeti), seconda in 56’43” e la “tostissima” Agnese Romiti della Pontremolese, che ha chiuso il podio con il tempo di 1h01’07”.

Il tracciato, lungo oltre 11 chilometri, si è snodato su un anello molto selettivo, caratterizzato da diverse salite e chilometri di sterrato. Un percorso tecnico, come sottolineato dagli organizzatori, ideale per atleti che prediligono potenza ed elasticità. Uno dei momenti più suggestivi è stato senza dubbio il passaggio nel borgo di Mulazzo, dove era posto il Gran Premio della Montagna, aggiudicato proprio dai due vincitori, Vasoli e Chiocca, davanti al monumento del sommo poeta.

La manifestazione è stata organizzata dall’Asd Golfo dei Poeti in collaborazione con Sporteleon e con il patrocinio del Comune di Mulazzo. Sotto un sole ancora estivo, la partenza è stata data davanti al Municipio. Il sindaco Novoa ha voluto evidenziare il “fil rouge” che lega la figura di Dante Alighieri a Mulazzo e alla storia locale, prima che Don Marco impartisse la benedizione agli atleti. La riuscita della prima edizione fa ben sperare per il futuro. L’appuntamento è già fissato per la prossima edizione de “La Corsa di Dante”.