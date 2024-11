Atletica leggera, La Torre direttore tecnico fino al 2028

Milano, 30 novembre 2024 - Il Consiglio federale, nella riunione di stamattina a Roma, ha deliberato la nomina di Antonio La Torre a direttore tecnico e scientifico della Nazionale di atletica leggera per il prossimo quadriennio, fino al 31 dicembre 2028. “Mi complimento con il DT per quanto fatto fino a oggi e gli auguro il meglio per i prossimi quattro anni - ha detto il presidente della FIDAL Stefano Mei - Con Antonio abbiamo condiviso gli indirizzi tecnici e lo spirito di rinnovamento: ci sono i presupposti per consolidare i risultati dell’ultimo quadriennio e per portarci a un ricambio generazionale. Nella prossima riunione del Consiglio presenteremo il modello tecnico 2025-2028, con un forte impiego di volti nuovi e figure di eccellenza. Avevo provato a coinvolgere con un progetto specifico sulla maratona anche Stefano Baldini, incontrandolo più volte anche alla presenza dello direzione tecnica e del responsabile di settore e avendo la sensazione che Stefano condividesse in larga parte la visione generale del progetto; purtroppo i suoi molteplici impegni gli impediscono di partecipare a questo nuovo corso, ma la porta rimane aperta e confido che in futuro possano esservi possibilità di collaborazione”.

La Torre, 68 anni da compiere domenica 1° dicembre, già allenatore della marcia ai massimi livelli (oro olimpico alla guida di Ivano Brugnetti nella 20 km di Atene 2004) e direttore tecnico delle squadre azzurre dall’ottobre 2018, ha ringraziato il Consiglio federale per la fiducia: “Sento un compito importante, dobbiamo fare tutti insieme questa ‘traversata’ che ci porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 valorizzando questo patrimonio enorme di talento che abbiamo, anche in prospettiva Brisbane 2032. Sarà un lavoro impegnativo e creativo, non c’è tempo da perdere”.

Il Consiglio ha anche approvato la prima nota di variazione di bilancio 2024. Definite le sedi per altri due campionati italiani: sarà Rieti a ospitare i Tricolori invernali di lanci (1-2 marzo), assegnata invece a Sant’Alessio Siculo (Messina) la seconda tappa del Campionato di società di marcia che include anche i Tricolori assoluti e promesse della 20 km (30 marzo). È stato inoltre deciso che, nelle more tra la data odierna e il 1° gennaio 2025, sino all’accettazione delle cariche da parte dei soggetti nominati, al fine di garantire il corretto funzionamento della giustizia endofederale, gli attuali componenti degli Organi di Giustizia e dell’Ufficio del Procuratore federale restano in carica in regime di prorogatio.

