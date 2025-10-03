Atletica. Libertas terza ai campionati societari under 18

La stagione agonistica estiva dell’atletica volge al termine, ma la Libertas Atletica Forlì festeggia la talentuosa squadra degli Allievi, capace di conquistare il terzo posto nella Finale B Nord/Est dei campionati di società Under 18, svoltasi ad Agordo, in provincia di Belluno. Un evento che misura lo stato tecnico delle società italiane: superata la fase regionale, i migliori club si contendono un posto sul podio nazionale. La Libertas non poteva mancare: infatti mai come quest’anno, la società è riuscita a schierare una formazione altamente competitiva in ogni comparto.

La Libertas si è presentata forte del secondo accredito. Il verdetto finale è arrivato solo con l’ultima gara in programma: la staffetta 4x400, conclusa al secondo posto dagli atleti biancorossi, che ha consentito alla squadra di consolidare con merito uno straordinario 3° posto nella classifica finale.

Questo grazie all’apporto degli atleti schierati. Gabriele Perugini ha vinto entrambe le gare cui ha partecipato, 2.000 siepi e 3.000 metri, portando in dote i relativi 30 punti. Ablasse Sakande ha gareggiato nei 400 metri, nei 400 ostacoli e nella 4x400: uno degli atleti più prolifici della squadra, piazzato rispettivamente 2°, 3° e 2° nelle tre gare, per un totale di 41 punti. Israel Sepa ha corso i 100 ostacoli, la 4x400 e la 4x100, raccogliendo 32 punti con due preziosi secondi posti. Kevin Piccicuto si è distinto nei 200, 400 metri e nella 4x400, ottenendo ben 30 punti. L’Eternel Sepa ha sfidato gli avversari nel lancio del martello e del disco: 2ª e 4º ha ottenuto 26 punti. Il poliedrico Luca Monterastelli ha conquistato 25 punti tra asta, salto in lungo e 4x100, salendo sul podio nel salto con l’asta. Dang Ruffilli tra 100 metri e 4x400 ha conquistato 17 punti e il primato personale nei 100 metri in 11’’74. Hasen Berrani (alto e 4x400) ha guadagnato 16 punti.

Infine l’atleta più rappresentativo della spedizione Le Saint Sepa si è cimentato nel peso e nel triplo. Hanno partecipato alla spedizione anche Osain Berrani (1500 metri e 800 metri) e Tomas Arnelli (giavellotto): al suo primo importante impegno agonistico.

Ugo Bentivogli