Atletica. L’ostacolista Levy positivo al doping

Il 31enne giamaicano Ronald Levy, medaglia di bronzo nei 110 metri a ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo, ha annunciato di essere risultato positivo durante un test effettuato all’inizio di ottobre. Levy non ha specificato la sostanza in questione, ma ha voluto precisare di aver richiesto le controanalisi: "Mi aspettavo di essere negativo a quel test, come per ogni test fatto nella mia vita". E aggiunge: "Sono sbalordito dalla svolta degli eventi, perché mi sono sempre comportato con il massimo livelli di integrità nello sport che amo molto e non cercherei mai di ottenere un vataggio ingiusto. Voglio difendere la mia integrità durante tutto il procedimento perché sono certo di non aver infranto le regole – dice su Instagram –. Non commenterò ulteriormente mentre il procedimento è in corso".