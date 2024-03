Atletica mondiale indoor: a Glasgow la sfida tra Fabbri e Weir nella finale del peso

Parte la tre giorni mondiale al coperto dell’atletica. Oggi la prima giornata della rassegna iridata indoor di Glasgow: riflettori in particolare sulla finale del peso, che vede in pedana l’argento mondiale Leonardo Fabbri e il campione europeo indoor Zane Weir. I due azzurri sono tra i favoriti (appuntamento alle 21.20): Fabbri arriva alla rassegna iridata con la seconda misura mondiale dell’anno (22,37 a Liévin).

Meglio di lui nel 2024 soltanto la star Usa del peso Ryan Crouser, capolista con 22,80. Weir, 22,44 lo scorso anno, ha lanciato 21,84 in questa stagione. La giornata inaugurale in Scozia si aprirà con le prove multiple al femminile, in lizza Sveva Gerevini.