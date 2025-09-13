Atletica, Mondiali di Tokyo: delusione per Larissa Iapichino. E’ fuori dalla finale. “Sono sotto shock”

Firenze, 13 settembre 2025 – Amara delusione per Larissa Iapichino nelle qualificazioni del salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo. La lunghista fiorentina non è andata oltre i 6,56 (molto al di sotto del suo record personale di 7,06) ed è stata eliminata come prima delle escluse, non rientrando nelle prime dodici. Una prestazione certo deludente e sorprendente dopo i recenti successi, a partire da quello in Diamond League.

"Credo che adesso bisogna analizzare tutto bene con calma. Non voglio parlare ora della gara, che si commenta da sola. Sono sotto shock, non ho emozioni: per questo preferisco parlare dopo". Così Larissa Iapichino, ai microfoni di RaiSport, dopo l'eliminazione.

Come detto, l’azzurra manca l’appuntamento con la misura di 6,56 (+0.5) al secondo salto in cui regala quasi tutta l’asse di battuta, 19 centimetri per l’esattezza, mentre aveva iniziato a 6,52 (+0.2) sotto la pioggia lasciando sette centimetri allo stacco. Dopo essere rimasta per diversi minuti al dodicesimo posto provvisorio, subito prima dell’ultimo tentativo viene superata dalla statunitense Claire Bryant che atterra a 6,72 (+0.4) e così la fiorentina diventa tredicesima. All’ultimo ingresso in pedana la campionessa europea indoor non fa meglio di 6,32 (-0.2) e quindi viene eliminata.