Atletica, Mondiali di Tokyo: il fiorentino Fabbri sesto in qualificazione, oggi si gioca tutto in finale
L’atleta dell’Aeronautica lancia a 20.95 e tanto basta per accedere alla finale, dove servirà di più per vincere una medaglia
Firenze, 13 settembre 2025 – Nelle qualificazioni del getto del peso, ai Mondiali di atletica di Tokyo, il fiorentino Leonardo Fabbri non brilla ma il sesto posto con 20,95 è sufficiente per entrare nella finale che si terrà oggi, 13 settembre, alle 14.10.
Il primo lancio di Fabbri nelle qualificazioni, è anche il migliore, poi il campione europeo non incrementa, proseguendo con 20,53 e un nullo. Bene così, ma in finale sservirà altro.
Eliminato per quattro centimetri Nick Ponzio, quattordicesimo con 20,34, mentre rimane sotto i venti metri Zane Weir (19,89, diciannovesimo). Soltanto tre atleti sono passati con la ‘Q’ maiuscola fissata a 21,35: il neozelandese Tom Walsh (21,74), gli statunitensi Adrian Piperi (21,47) e Ryan Crouser (21,37), campione in carica al debutto stagionale.
