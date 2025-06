Atletica: Nel “trofeo ballerini“. Alpi Apuane, incetta di titoli Uisp. Miglior tempo per Gabriele Benedetti

Tanti titoli regionali Uisp per il Parco Alpi Apuane che ad Aulla ha partecipato alla 42ª edizione del “Trofeo Ballerini“, gara di 10 km valida per il campionato toscano Uisp. Vittoria assoluta per Gabriele Benedetti, terzo posto assoluto per Francesco Gianni, vittoria di categoria per Michelangelo Fanani (SM55), Fabrizio Santi (SM70) e Flavia Cristianini (SF55), secondo posto di categoria per Lucio Cupelli (SM65). In gara anche Daniel D’Onofrio, Davide Pruno, Stefano Grassi, Paolo Cogilli, Luciano Bianchi, Francesca Tesconi, Marta Micchi, Alice Coltelli, Luca Salotti e Giovanni Marra.

Nella terza edizione della cronoscalata di 5,7 km “Massa-San Carlo“, vittoria di categoria per Nicola Cappelli (SM45), secondo posto di categoria per Arturo Sargenti (SM70), terzo posto di categoria per Stefano Ammannati (SM35) e Giorgio Davini (SM50). In gara anche Luca Lombardi, Mazzino Martinelli, Fabio Belletti, Gino Cappelli e Cristina De Rocco. Al “Meeting città di Pietrasanta“, buone prestazioni sui 1500 metri per Stefano Bascherini (nono assoluto) e Carlo Pogliani.

ma.mu.

Nella foto, il gruppo di atleti del Parco Alpèi Apuane