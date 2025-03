Atletica Nella “Corri con Luca“ di San Rossore. Prestazioni maiuscole per Coltelli e Micchi. Bene Antonini e Santi

Trenino biancoverde per il Parco Alpi Apuane nella prima edizione della “Corri con Luca“, gara di 9 km. organizzata all’interno del parco regionale di San Rossore, nel pisano, dalla associazione “Amici di Luca“ in collaborazone con il Parco Alpi Apuane. Al via oltre 400 partenti, con tre atleti biancoverdi che si sono classificati dietro al vincitore Yassine Lamouar (Atletica Toscana) che chiude in 30’14“ precedendo rispettivamente Jilali Jamali di soli 9“, Oskar Samuele Cassi di 13“ e Andrea Nannizzi di 16“.

Al femminile, prova maiuscola per Alice Coltelli del Parco Alpi Apuane che ferma il cronometro in 36’50“, precedendo nell’ordine Merilyn Mazzotta (Sempre di corsa) e Francesca Balloni (Podismo il Ponte).

In grande evidenza per il team biancoverde anche Marta Micchi (nella foto) che trionfa nella categoria MF35 in 37’52“, Siliano Antonini (primo nella categoria argento in 34’27“) e Fabrizio Santi (primo nella categoria oro in 40’30“). Bene anche gli argento di categoria di Marino Mimmo (SM50), Enzo Russo (SM70) e Lorena Meroni (SF40). Con 42 atleti al via, il Parco Alpi Apuane si impone nella classifica a squadre. Buone prove anche per Luciano Bianchi, Fabrizio Santi e Gino Cappelli, impegnatio nel “Cross di Colorina“ di Sondrio, valido come campionato italiano di corsa campestre master.

ma.mu.