Atletica, Nella prima prova del campionato di corsa campestre tris di medaglie d’oro per i runnerini afaph. Francesco e Luca Lazzarotti e Matilde Della Bianchina a trazione integrale

I Runnerini Doc Asd Afaph sugli scudi: ben tre ori nel circuito regionale Csi di cross. In quel di Monteriggioni (Siena), in occasione della prova valida per il campionato di corsa campestre, un magico terzetto seguito dai coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti, ha dato il meglio sul campo di gara. Su un tracciato molto tecnico, allestito in un terreno agricolo con svariati punti assai fangosi, i nostri portacolori si sono cimentati in performances da lode.

Francesco Lazzarotti ha fatto suo l’oro Csi nella categoria ragazzi su 1500 m col tempo di 5’38“ tenendo un ritmo crescente e gestendo perfettamente la gara. Non è stata da meno per bravura Matilde Della Bianchina prima classificata sulla stessa distanza per la categoria ragazze. Un passo da gazzella col tempo di 6’06“ la posta sul gradino più alto del podio. A chiudere in bellezza la giornata lo sprintoso Luca Lazzarotti oro negli Esordienti C nei 100 m, che dimostra che il talento è un dono di famiglia.

Nella stessa giornata a Marina di Carrara, nel meeting regionale promozionale Fidal, è sceso in pista il tenace e validissmo Diego Giusti che si è prodotto nei 50 m cadetti chiudendo 14° in 7"82. Prossimi appuntamenti i campionati Fidal di Cross (Campi Bisenzio e Massarosa) e il Gran Prix di cross Csi ad Altopascio di sabato prossimo.