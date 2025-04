Atletico Carrara festeggia la salvezza, mister Secchiari annuncia una pausa

Se da una parte il Pontremoli dovrà rimboccarsi le maniche per affrontare al meglio la lotteria dei play-out, dall’altra l’Atletico Carrara festeggia la salvezza. A commentare la situazione è mister Augusto Secchiari: "È stata una salvezza sofferta, ma meritata. Una gioia ed un’emozione incredibile, anche perché a sei giornate dalla fine eravamo terzultimi in classifica. Devo ringraziare i ragazzi per la serietà dimostrata nel corso di tutta la stagione. Ho vinto parecchio da allenatore e da giocatore e questa salvezza la considero come la vittoria di un campionato".

Sul suo futuro il tecnico ha le idee chiare: "L’intenzione è quella di staccare perché voglio allontanarmi dalla troppa tensione e dallo stress. Molto probabilmente mi prenderò un po’ di pausa, anche perché gli anni cominciano ad essere tanti ed è giusto lasciare spazio ai giovani". Una decisione che la società non potrà fare altro che accettare, anche se con molta probabilità avrebbe preferito proseguire ancora il cammino insieme: "Diciamo che all’interno del club non sono contenti di questa mia scelta – afferma l’allenatore – perché vorrebbero ripartire con me. Io, però, devo fermarmi ed è quindi meglio mettere le cose in chiaro da subito, senza ripensamenti. È una questione di rispetto – conclude - nei confronti di tutti".

Ilaria Gallione