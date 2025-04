Audax Senigallia e Jesi avanzano nei playoff, Atletico Chiaravalle fuori dalla Serie B femminile

Per due squadre che continuano il cammino, ce n’è una che invece lo termina: avanti Audax Senigallia e Jesi, arrivederci alla prossima stagione alle ragazze dell’Atletico Chiaravalle.

SERIE A2 Il primo dei due incontri playout va all’Audax. Al PalaPanzini di Senigallia, ospite l’Aosta, gli uomini di mister Alberto Crivelli (succeduto a Daniel Martin nell’ultima gara di regular season) chiudono il primo round 3-2 (Benigni, Paludo, Chiarizia). "La partita è stata molto combattuta - le prime parole del tecnico senigalliese- . Soprattutto ci siamo trovati di fronte una squadra molto fisica e preparata. Dal canto nostro abbiamo condotto la partita come avevamo preparato e va fatto un applauso ai miei ragazzi per questo. Unico rammarico: nel secondo tempo avremmo potuto fare qualche gol in più, ma non ne abbiamo approfittato. Per il ritorno ho un’unica certezza: questo gruppo farà di tutto per rimanere nella categoria". Sabato 3 maggio ad Aosta potrebbe essere l’atto finale di un’intera stagione.

SERIE B Lo Jesi espugna il PalaCattani di Faenza e si aggiudica l’andata della prima sfida playoff del girone. "Partita equilibrata, giocata da due squadre attente- il punto di vista di Piersimoni -. Siamo andati in vantaggio, però avevamo soltanto due cambi, quindi nelle rotazioni eravamo molto limitati, così, causa anche un nostro errore, ci hanno pareggiato poco dopo. Il secondo tempo abbiamo un po’ sofferto, proprio perché eravamo corti, ma alla fine abbiamo trovato, a due dal termine, il gol del 2-1. Ci teniamo stretta questa vittoria in attesa di giocare venerdì 2 maggio al PalaTriccoli di Jesi".

SERIE B femminile Per l’Atletico Chiaravalle il campionato termina qui. Occasionalmente al PalaBadiali di Falconara causa indisponibilità del campo di casa, la sconfitta di misura (0-1) con Scandicci mette il punto alla stagione delle chiaravallesi. "Peccato davvero - ha ancora l’amaro in bocca mister Nicolò Molinelli- Mi dispiace per le ragazze che ci hanno messo l’anima, avevamo una sfilza di assenti, ma abbiamo tenuto testa a una squadra che viene da alcuni anni di A. Non meritavamo la sconfitta, ha deciso una punizione, peccato davvero, non possiamo recriminarci nulla, sono orgoglioso delle nostre ragazze". Conclude: "È stata una stagione strepitosa: finale di Coppa Italia, secondo posto in campionato e finale playoff del girone, tutto con un gruppo nuovissimo dove le giovani sono cresciute moltissimo. Abbiamo raggiunto grandi obiettivi e allo stesso tempo costruito una base che dovrà portarci e tenerci in alto nel tempo".

Alice Mazzarini