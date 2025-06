Aurora Pergolesi trionfa al circuito Open League Fijlkam di Busto Arsizio

Busto Arsizio ha ospitato la seconda tappa del circuito Open League Fijlkam di Lombardia che assegna punti ranking per la Nazionale giovanile di karate; vi hanno preso parte oltre 1.300 atleti in rappresentanza di 280 club fra i quali ha svettato il Team Puleo di Firenze. Aurora Pergolesi, 20 anni, già vincitrice in questa stagione nella prima prova di Riccione della medaglia d’oro nei pesi massimi under 21, e del titolo italiano di categoria a Taranto, ha fatto tris aggiudicandosi l’ennesimo successo che la consolida al secondo posto nella classifica nazionale, alle spalle della gemella Asia, anche lei cresciuta al Team Puleo dove continua ad allenarsi benché tesserata per le Fiamme Gialle. Fra i suoi risultati più recenti, quello firmato con la maglia azzurra agli Europei di Bielsko-Biala (Polonia) che le ha permesso di salire al vertice mondiale di categoria.

Oltre a loro altri atleti del Team hanno offerto a Busto prove assai convincenti. Caterina Piantini, dopo il bronzo nei -55 kg conquistato agli assoluti, è salita nuovamente sul terzo gradino del podio mettendo a segno 26 punti gara in quattro incontri; bronzo anche per l’outsider Sofia Boncori al suo primo metallo pregiato in carriera con una prestazione spettacolare contro avversarie di grande livello, tra cui spicca la vittoria contro la pluricampionessa d’Italia Capitanio, attuale n° 4 del ranking di categoria. Quinto posto per Samuele Rufini e settimo per Viola Bigagli al termine di quattro incontri combattuti alla pari.

"Ringrazio chi lavora con grande professionalità e con passione, e mi riferisco oltre che agli storici coach Rossano Rubicondi e Simone Colombi, anche al nuovo innesto Alessia Angelini – commenta Francesco Puleo, il dt del Team -. Una dedica speciale anche a Gieffe Sistemi, il nostro nuovo sponsor che ha ridato vita e ossigeno a un momento molto difficile per la nostra società anche a causa dei problemi incontrati nella ricerca di una struttura adeguata agli allenamenti della squadra".

f.m.