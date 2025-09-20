Automobilismo - Rally. Andreucci-Arnaboldi al "Mille Miglia»

Oggi e domani Paolo Andreucci, dopo dodici anni, ritorna in gara al "1000 Miglia", a Montichiari, in provincia di Brescia, valido per il trofeo italiano e tra le gare più note del panorama nazionale. Per l’occasione, il pluricampione sarà affiancato da Alessandro Arnaboldi, giovane navigatore lombardo già protagonista in numerose competizioni nazionali e internazionali.

Reduce dal trionfo nel WRC3 al "Rally del Cile", in coppia con Matteo Fontana, vittoria che ha fatto seguito a quella ottenuta appena due settimane prima al "Rally del Paraguay", Arnaboldi è pronto a una nuova sfida al fianco di Andreucci, dopo l’esperienza condivisa quest’anno al "Salento", conclusa con un quinto posto assoluto, nonostante alcune noie meccaniche. Andreucci sarà al volante della consueta Škoda Fabia RS Rally2 del Lion Team, gommata MRF Tyres, con iscrizione sotto le insegne della Scuderia Ro Racing, ormai presenza stabile nei programmi agonistici del pilota garfagnino.

"Il “1000 Miglia” – commenta Andreucci – è una gara che conosco bene e che ha sempre offerto prove molto tecniche, veloci e selettive. Ci arriviamo dopo il secondo posto di Piancavallo e con l’obiettivo di proseguire il lavoro di sviluppo con MRF Tyres, sia a livello prestazionale che di raccolta dati. Il secondo posto assoluto del “Piancavallo”, testimonia l’ottima resa delle coperture MRF Tyres, anche in condizioni da bagnato". Il "Rally 1000 Miglia" rappresenta da anni un punto di riferimento per gli appassionati, grazie a un percorso affascinante, disegnato tra le vallate bresciane, capace di unire tratti guidati e tecnici a sezioni veloci immerse in paesaggi mozzafiato. Un contesto ideale per mettere alla prova equipaggi, vetture e pneumatici, con l’obiettivo di raccogliere dati importanti per il prosieguo.

Si parte oggi con la leggendaria prova speciale "Pertiche". Domani la gara entrerà nel vivo con una tappa di tre prove da ripetere due volte: la breve ma insidiosa "Bione" (6,13 km), la veloce e tecnica "Marmentino" (17,35 km) e la "Sabbio Chiese-Dall’Era Valerio" (10,75 km).

Dino Magistrelli